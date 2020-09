Suvelaagrid andsid rekorditele lisa

Heas hoos olid treeneri sõnul kõik, isiklike rekordeid püstitas viis tõstjat, neist oli Roomet Väli edukaim kaheksa uue Eesti rekordiga. Roomet võistles seekord kaalukategoorias kuni 96kg ja saavutas kolmanda koha kogusumma tulemusega 235kg (rebis 108+tõukas 127). Rekordid sündisid juba esimestel katsetel, seda rebimises avakasel 105kg ja teisel 108kg. Kolmas katse raskusel 111kg ebaõnnestus. Tõukamise algraskus 127kg oli 1kg enam, kui kuu aega tagasi Lätis Balvis tõugatud U15 rekord 126kg. See raskus 127kg on aga ka U17 vanusegrupi rekordnorm. Roomet tõukas ilma suurema probleemita selle raskuse üles.

Ahti Uppin selgitas, et neil oli kodus tehtud plaan, et 132kg vaja kindlasti tõugata. Treener otsustas, et nüüd plaan vaja täita. „Seda raskust üritasime tõugata juba juulis, kuid siis olime kehakaalus kuni 102kg. Suvega Roometi kaal kukkus ja kui registreerisin ikkagi Roomet võistlema raskemas kaaluklassis, siis kohale jõudes näitas reede hommikul kaal 93,8 kg. Seda enne hommikusööki,“ selgitas Uppin. „Oligi hea võimalus teha uusi rekordeid kergemas kehakaalus, kus need senini olid samuti Roometi nimel. Juhtus aga see mida ei oodanud. Kahel korral raskus rinnal, aga tehnika lagunes väljatõukamisel ja raskus jäi tõukamata. Väga kahju. Meie plaan oli püüda teha 281 Sinclairi punkti (Sp), et tõusta vanuseklassis U15 liidriks. Tulemus 268 Sp. ei rõõmustanud meid.“