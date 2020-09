Hooviteatrite festivali üks eestvedajaid, Mariliis Peterson, ütles, et mängukavas oli kolme päeva peale ära jaotatud 19 etendust, mis jagunesid 13 eriilme­lise hoovi vahel. «Kui Vallimäe nõlvadel on ennegi etendusi nähtud, siis eraisikute koduõel tavaliselt ikka näidendeid vaatamas ei käida,» sõnas ta.

Just see tegigi Petersoni hinnangul ettevõtmise eriliseks, et paidelased pakkusid oma hoove innukalt ja avasid need põhimõtteliselt ju võhivõõrastele inimestele.