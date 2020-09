Tervise Arengu Instituut kutsub rohkem taimset toitu sööma

TAI läbi viidud toitumisuuring näitas, et eestlaste toidupüramiid on üsna tasakaalust väljas ning soovituslikust oluliselt vähem süüakse köögivilju, täisteratooteid, kala, pähkleid ja seemneid, samas aga liialdatakse lihatoodete ning magusate ja soolaste näksidega.

Pitsi tõi välja, et paarist peotäiest puu- ja köögiviljadest ei piisa – neid tuleks süüa vähemalt viis peotäit päevas, sest sisaldavad palju vitamiine, mineraalaineid ning kiudaineid, mis aitavad kehakaalu kontrolli all hoida. Heaks kiudainete allikaks on ka täisteraviljatooted. „Kiudained aitavad hoida korras seedimist ja on vajalikud seedetraktis elavate inimorganismile kasulike mikroorganismide jaoks. Lisaks sisaldavad teraviljatooted samuti rohkesti erinevaid vitamiine ja mineraalaineid,“ selgitas Pitsi. Ta lisas: „Ka kartulit ei tasu karta. Kartul on küll võrreldes köögiviljadega energiarikkam, kuid ainult kartulist on end keeruline paksuks süüa. Kartul sisaldab kaaliumi, mis aitab hoida lihaseid ja närvisüsteemi korras.“