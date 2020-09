Kõrvitsaid saab tasuta kulleriga loomaaeda saata

Juba traditsiooniks saanud Tallinna Loomaaia kõrvitsapidu on seekord planeeritud 31. oktoobrile ning alates tänasest, 14. septembrist saab DPD Eesti kullerite abil loomadele meelepäraseid kõrvitsaid ka tasuta kohale saatma hakata.

DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd selgitas, et tavapäraselt on suure panuse loomaaia asukatele saadetud kõrvitsatest teinud koolid ja lasteaiad, kes selleks ekstra kevadel seemned mulda panid. „Seekord olid aga kevadel koolid ja paljud lasteaiad tegutsemas kaugõppe vormis ning me ei tea, kui palju sellel sügisel laste kasvatatud kõrvitsaid DPD saab loomaaeda viia,“ märkis Kivimurd. Möödunud aasta oktoobris kogusid DPD kullerid üle Eesti kokku lausa 23 tonni kõrvitsaid.