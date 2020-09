Paide maleklubi eestvedaja Priit Värk andis teada, et suur võistlus saab teaoks Eesti maleliidu ja esmakordselt Paide maleklubi eestvedamisel. "Me oleme oma klubiga küll korraldanud täiskasvanute võistluseid, kuid noorte turniiri nii arvuka osalejaskonnaga seni mitte," tõdes ta.

Värk lootis siiski, et saavad neile usaldatud tööga hakkama. "Ehkki juba eelkirjapanekuga on lubaduse osaleda andnud 150 maletajat. Aga suure tõenäosusega tuleb majja ligi 200 last ja noort, kes kõik kibelevad häid partiisid teha," märkis ta.