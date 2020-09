Ilmateenistus hoiatab: neljapäeval tuleb võimas sügistorm

Kolmapäev tuleb suviselt soe. Skandinaavia kohal tekib uus madalrõhkkond ja selle serva mööda kandub edelavoolus Läänemere ümbrusse sooja. Öine miinimum jääb sisemaal 10, rannikul 15°C lähedale. Pilvi on küll laialdaselt kuid sajuhooge on vaid üksikuid. Päeval liigub madalrõhkkond edasi Soome ja muutub kiiresti aktiivseks. Edela- ja lõunatuul tugevneb. Õhutemperatuur tõuseb 20°C ümbrusse, Lõuna-Eestis kuni 24°C-ni. Õhtul muutuvad vihmahood laialdasemaks. Tuul tugevneb ja pöördub saartest alates loodesse, puhangud tõusevad 15, rannikul 20 m/s.

Soomest liigub madalrõhkkond edasi Venemaale ja on väga aktiivne ning selle lääneservas pöördub tuul kõikjal loodesse ja põhja. Saartest alates paisub tuul tormiks, rannikul on puhanguid 28, vastu Läänemerd 30 m/s, sisemaal tugevneb algul Eesti läänetiivas, õhtu poole ka Ida-Eestis 20 m/s. Hooti sajab vihma. Madalrõhkkonna järel tungib põhjast jõuliselt sisse külm õhumass. Öine miinimum on pilvise taeva all 7..10, rannikul 12°C, päevane piirdub 9..13°C-ga.