Korvpalli maailmameister, rallisõitja ja suusamehed- Järvamaa annab palliviske maailmarekordiüritusele võimsa panuse

Asja idee on lihtne- 100 võistluskeskust üle Eesti, hulk korvpallihuvilisi ja eesmärgiks seatud 100 000 sissevisatud vabaviset. Kui kuuekohaline number saab täis, siis peakski olema sündinud uus vabavisete Guinessi maailmarekord.

Järvamaa spordientusiast Ervin Runnel teadis öelda, et Järvamaal käib laupäeval rekordivisete viskamine kahes kohas- Paide E-Piim spordihalli peaukse ees ja tema enda kodus Võõbus.

Runnel avaldas, et lisamaks üritusele särtsu juurde, kutsus ta selleks päevaks enda juurde erinevate spordialade tuntud tegijaid.

Kutsele vastasid nõustumisega nõukogude liidu koondise koosseisus korvpallis maailmameistriks tulnud Heino Enden, rallisõitja Egon Kaur, endine suusataja Pavo Raudsepp, endine suusahuppaja ja kahevõistleja Karel Nurmsalu, endine jalgpallur ja praegune Paide linnameeskonna spordidirektor Gert Kams. "Kas keegi tuntud nimedest veel lisandub, seda ma hetkel öelda ei oska," sõnas ta. "Paljud vast seda ei tea, et see seltskond on omavahel seotud. Raudsepp oli kahevõistluse juurest jalgpalli juurde jõudnud Kamsi esimene treener. Nurmsalu, kes lõpetas karjääri suusahüppajana, oli ju ka kahevõistleja."