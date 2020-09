Algas Euroopa liikuvusnädal

Liikuvusnädalal tuleks mõelda, kuidas enda elu tervislikumaks ja rohelisemaks ning igapäevaseid liikumisi jätkusuutlikumaks muuta. Ühtlasi on roll ka kohalikel omavalitsustel, kes peaksid selliseid tegevusi rohkem soodustama. „Uued, viiruse levikust tingitud olud ja selle mõju inimeste liikuvusharjumustele on tekitanud olukorra, kus linnad üle maailma on pidanud seniseid liikuvuslahendusi ja liikluskorraldust ümber mõtestama. Lisaks erinevatele ühistranspordiga seotud muudatustele on ka mitmetes Eestis linnades katsetatud julgelt näiteks tänavaruumi ümber jagamisega, et anda jalakäijatele ja jalgratturitele rohkem õhku ja luua mugavamad ja turvalisemad võimalused linnas liikumiseks ja viibimiseks,“ selgitas transpordi arengu ja investeeringute osakonna peaspetsialist Liis Vahter.

„Liikuvusnädala kampaania julgustab nii uute kui juba toimivate lahenduste rakendamist, just selleks, et hõlbustada ohutut, aktiivset, kollektiivset ja jagatud liikuvust ning tõsta nende viiside usaldusväärsust kasutajate silmis,“ lausus Vahter. Eesti linnad on varasemalt aktiivselt liikuvusele rohkem tähelepanu pööranud, ka väljaspool Liikuvusnädalat. Nii on sündmusterohke autovaba päeva korraldanud Narva, koos ülekäikude ohutumaks muutmise ja öise jalgrattasõiduga, Tartu teinud ruumikatsetusi Autovabaduse puiesteel ja Paide heaks näiteks koostööst erasektoriga aktiivse liikumise edendamisel ning linnajuhtide initsiatiivist oma liikumiseelistustega eeskuju anda.

Liikuvusnädala viimasel päeval, 22. septembril on autovaba päev. „Kutsume sel päeval üles katsetama ja kombineerima enda jaoks uusi liikumisviise, jätma auto koju ja minema tööle jalgsi, rongi, bussi, trammi, tõukeratta või jalgrattaga,“ lisas Vahter. Lisaks on Eestis üle 100 märgistatud terviseraja ning samapalju erinevaid rabateid ja metsaradu, kus on end hea liigutada. Endale sobiv rada on võimalik leida https://terviserajad.ee/rajad, ning alati on võimalik ka avastada uusi seenele minnes või loodust nautides.

2002. aastal alguse saanud Euroopa liikuvusnädal toimub igal aastal 16.-22. septembril. Initsiatiivi eesmärk on parandada rahvatervist ja elukvaliteeti puhta liikuvuse ja säästva linnatranspordi edendamise kaudu.