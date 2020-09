Verston kolis asfaltitehase naabermaakonda

„Asfalteerimistööd tähendavad tonnide viisi autokoormatega asfaldisegu vedamist objektile – mida kaugemalt tuleb seda teha, seda suurem on ajakulu, kõrgem tööhind ning koormus keskkonnale. Kui tavapäraselt tuleks Eestis asfalt ja masinad tuua kas Tallinnast, Pärnust või Tartust, kus asuvad statsionaarsed asfalditehased, siis tänu mobiilsele asfalditehasele on hetkel kõik vajalik olemas siinsamas Viljandimaal. See aga muudab lähipiirkonna klientidele asfaldi tootmise ja paigaldamise oluliselt soodsamaks,“ kutsub Veskimäe kohalikke üles võimalusel just praegu teede ja platside ehitustöid ette võtma.