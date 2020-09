Juba aastaid on Roosna-Alliku lasteaia pere remonti oodanud. Eelmise aasta lõpul said töötajad teate, et tänavu suvel algabki kapitaalremont.

Juba järgmisel kuul otsustas Paide linnavolikogu aga, et remondi asemel on mõistlikum ehitada päris uus maja. Nüüd on selge, et sel aastal ei võeta lasteaiaga midagi ette. Praeguse seisuga on uue maja ehitamise plaan kõrvale heidetud ja linnavalitsus loodab Helliku maja ümberehituse ette võtta järgmisel aastal.