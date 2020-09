Eesti Jahimeeste Selts: ettevaatust metsloomad teel

„Põtradel ja punahirvedel on jooksuaeg sügiseti, mistõttu nende sõiduteele sattumine on tavapärasest tihedam. Kui tavaliselt on loomad aktiivsemad videvikul ja öötundidel, siis jooksuajal võivad nad seda olla ka valgel ajal. Metsloomade ülekäigu kohtadele on tihti paigutatud ka hoiatavad liiklusmärgid, mille mõjupiirkonnas tasub kindlasti vähendada kiirust,“ selgitas EJSi president Margus Puust.