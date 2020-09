Augustis lisandus Järvamaale 31 uut ilmakodanikku

Rahvastikuminister Riina Solman tõdes sündide arvu kommenteerides, et kahjuks jäid augustikuu sünnid arvult loodetust väiksemaks. „August on tavapäraselt sündide poolest rekordkuu, sel aastal läks kahjuks teisiti. Õnneks näeme, et kolmandaid ja neljandaid lapsi sünnib siiski peredesse üha rohkem. See annab lootust, et rahvastiku vähenemine ei ole nii järsk kui sünnitusikka jõudnud naiste arv eeldada laseks,“ ütles Solman.