TTJA alustas ettevõtetelt avalduste vastuvõtmist „viimase miili“ toetusmeetmes osalemiseks

TTJA peadirektor Kaur Kajaku sõnul on kiired ja hästi kättesaadavad internetiühendused kõigile Eesti inimestele hädavajalikud. „Me vajame kvaliteetset internetti oma igapäevasteks toiminguteks - töötamiseks, suhtlemiseks, kaupade tellimiseks, arveldamiseks, meelelahutuse tarbimiseks jne. TTJA-l on hea meel riigipoolse abiga teha oluline samm digitaalse heaolu edendamiseks Eestis.“

Meetme esimese osa maht on 6 miljonit eurot ning sellest antakse ettevõtjatele investeeringutoetust juurdepääsuvõrgu ehitamiseks. TTJA on algatanud konkursi, et leida ettevõtted, kes hakkaksid võrku ehitama. Taotlusi oodatakse ettevõtetelt kuni 09.11.2020 ning konkursi valikukriteeriumiks on soodsaim hind ühe aadressiobjekti ehitamisel. Toetuse saajad peavad ehituse lõpetama hiljemalt 31.10.2021.