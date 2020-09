Huvi metsamaaparandustööde toetuse vastu on tänavu kasvanud

Metsamaaparandustoetuste andmise eesmärk on metsamaa veerežiimi ja juurdepääsutingimuste ning metsa majandusliku väärtuse parandamine. Toetus on mõeldud olemasoleva maaparandussüsteemi hooldamiseks. Toetatakse olemasolevate kuivenduskraavide ja eesvoolu puhastamist settest, voolunõlva rajamist ja truubi asendamist.

“Eestis sajab aastas rohkem kui jõuab aurustuda. Nii takistab liigne veehulk paljudes kohtades meie metsade kasvamist. Toetusega saab korda teha vanad, tihti juba vanaisade ajal või varemgi rajatud kraavid ja on hea meel näha, et tänavu on erametsaomanikud seda võimalust väga aktiivselt kasutanud,“ kommenteeris Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun.