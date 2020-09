Järvamaal alustas ettevõtete akadeemia

Järvamaa Ettevõtete Akadeemia on Järvamaa Arenduskeskuse poolt ellu kutsutud koolituste ja seminaride sari eesmärgiga pakkuda ettevõtlusalast tuge ja uusi teadmisi maakonnas tegutsevatele tootmisettevõtetele. Loengud toovad kohalikele tootmisega tegelevatele ettevõtjatele koju kätte valdkonna asjatundjad ja praktikud. Koolitajateks on valitud oma ala tipud, kelle põhifookus on praktilisusel.

Loe lisaks siit!

Järgmine loengupäev toimub kolmapäeval, 21. oktoobril kell 15.00-17.00 Türi Kultuurikeskuse seminariruumis. Seekord on teemaks „Räägime rahast" ning lektoriks Raul Kirsimäe (AS Swedbank, tööstusettevõtete osakonna juhataja). Loengu teises pooles kohtume Järvamaa ettevõtjatega, kes on tänu pangale oma tootmist laiendanud või kriisi üle elanud.