Koroonahaigetega kokku puutunute teavitamiseks tõttab appi kõnerobot

TEHIK-u direktori Katrin Reinholdi sõnul sai lahendus valmis neljapäeva õhtul ja esimesele 120 lähikontaktsele on kõned juba tehtud. „Kui nende kõigi läbi helistamiseks oleks terviseametil kulunud keskmiselt 30 tundi, siis kõnerobotil võttis see vaid loetud minutid,“ selgitas Reinhold ning lisas, et kui inimesele peaks selline kõne tulema, siis oleks vaja see kindlasti lõpuni kuulata, sest sealt saab olulisi nõuandeid, kuidas lähikontaktsena edasi toimida.