Laulu- ja tantsuproovid võtavad tasapisi hoogu

Järvamaa kultuurikalender hakkab küll tasapisi üritustega täituma ja kollektiivid on välja hõiganud, et alustavad uut hooaega. Ka sel nädalavahetusel saab Väätsal teoks Järvamaa rahvatantsupäev, ent on neidki, kes on veel äraootaval seisukohal. Paljuski on see tingitud asjaolust, et kollektiivide liikmed pelgavad proovideks kokku tulla koroonaviiruse teise laine tõttu ning iga päev suurenevad nakatunute hulgad seda hirmu järjest rohkem ka sisendavad.