«Ma olen nii õnnelik! Ma elan sellist elu, nagu olen soovinud. Mul on kõik olemas – tore pere, kodu ja nüüd ka unistuste töö (loe: oma nahakunstistuudio),» õhkab Paide käsitööline Hele Kingisepp.

Vastvalminud stuudio tähendab talle unistuse täitumist. Tähendab seda, et jaanuaris leheveergudele jõudnud katusekambrist hobituba on kolitud tühjaks ja loometegevuseks on kasutusele võetud kõrvalhoone.