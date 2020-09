Suvesoojus naaseb: uuel nädalal kerkib õhutemperatuur 23 kraadini

Esmaspäeva öösel liigub üle Eesti väike madalrõhulohk ja siin- seal tibutab vihma. Päeval libiseb üle Eesti lauge kõrgrõhuhari ja sajuvõimalus pärastlõunal väheneb. Õhtuks on merelt tulemas aga juba uus madalrõhulohk. Edelatuul tugevneb ja toob Eestisse soojemat õhku. Vihmavõimalus on samas väike. Öösel on sooja 7-13 kraadi, päeval tõusevad termomeetrinäidud 14-17 kraadini.

Teisipäeva öösel madalrõhulohk eemaldub ja päevaks liigub Skandinaavia lõunaosast Eestisse järgmine kõrgrõhuhari. Kuigi õhuke pilvekiht võib veel ka päeval päikest varjutada, siis sadu oodata pole. Öösel on edelatuul veel üsna tugev, päeval mõõdukas. Öösel on sooja 9-14, päeval 15-18 kraadi.

Kolmapäeval jääb Eesti Ukraina ja Lõuna-Venemaale koondunud kõrgrõhkkonna loodeserva. Ilm on sajuta. Tuul pöördub lõunakaarde ja toob sooja juurde. Öösel on sooja 6-11, rannikul kuni 14 kraadi, päeval on sooja 17-22 kraadi.