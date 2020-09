Läänemets peaministrile: europrojektide omaosalus võiks maal olla Tallinnast väiksem

Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) aseesimehe Lauri Läänemetsa sõnul suurendab järgmise seitsme aasta euromiljardite jagamise skeem regionaalset ebavõrdsust – nimelt on läbi mõtlemata see, et europrojektide omaosalus tõusis 30 protsenti, mis tähendab, et õigluse mõttes peaks riik kohaldama ääremaadele 15-protsendist ja Tallinnale 50-protsendist omaosalust.