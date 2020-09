Eestis on Euroopa Liidu kõrgeim suremus gripi tüsistustesse, seda eelkõige hooldekodu elanike seas - just seetõttu saavad alates 2019. aastast hooldekodu elanikud end soovi korral tasuta gripi vastu vaktsineerida.

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova sõnul on hooldekodudes või erihoolekandeteenusel palju riskirühma kuuluvaid vanemaealisi, kroonilisi haigeid või erivajadustega inimesi, kes on gripile haavatavama ja põevad haigust raskemalt. „Nende seas soodustab gripi levikut ka samades ruumides viibimine, piiratud liikumisvõimalused ja see, et ei olda vaktsineeritud,“ põhjendas Sadikova, miks riik eelkõige neile tasuta vaktsineerimise võimalust pakub.