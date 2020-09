Paide ja Koeru koolides pakutakse õpilastele kuulsuste lemmikroogasid

Baltic Restaurants Estonia AS müügi- ja turundusjuht Kadi Kriit selgitas, et “Tähed taldrikus“ on Daily koolisööklates toimuv toiduprojekt, mille käigus esitab Eesti suurim koolitoitlustaja väljakutse tuntud Eesti inimestele. "Nende ülesanne on koostada oma lemmikretseptidest menüü, mille järgi meie sööklates lastele koolilõunaid hakatakse valmistama," täpsustas ta.