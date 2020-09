JKHK juhtõpetaja Laida Reitmann ütles, et HEV-õpilasi on kool õpetanud ka varem, kuid siis omas majas kohapeal.

Puhastusteenindaja teise taseme õppekava järgi on soovijaid õpetatud juba viis-kuus aastat ja köögiabilisi kolm aastat, seega on õpetajad kogemustega. Teises maakonnas HEV-õpilastele õpet korraldada on aga uudne olukord.