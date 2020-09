Euroraha õige ja aus jagamine pidurdaks ääremaastumist

Riigikogu sügisistungjärgu avakõnes osutas president Kersti Kaljulaid valusale tõele: Tallinna jõukus on 135 ja ülejäänud Eesti jõukus vaid 55 protsenti Euroopa Liidu keskmisest elujärjest. Vahe on seega pea kahe ja poole kordne! Ja siin ei ole tegu mitte ainult ülemaailmse trendiga, vaid me oleme seda lõhet ise euroraha jagamisega võimendanud.