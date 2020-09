Sügisesed tasemetööd viiakse läbi elektrooniliselt

Haridus- ja noorteameti testide ja hindamise osakonna juhataja Aimi Püüa sõnul on tasemetöö õpilase ja õpetaja jaoks enesehindamise vahend, mis annab ülevaate, milliste teemadega on vaja veel tööd teha ning millistes valdkondades ollakse juba väga edukad. Tasemetööde eest õpilastele hindeid ei panda.

„Sel sügisel toimuvad tasemetööd on heaks abivahendiks koolidele ja õpetajatele, need pakuvad ka tagasisidet, kuidas lapsed kevadisel distantsõppe perioodil erinevaid teemasid omandasid. Tasemetööst saab teada, mida tuleks näiteks 7. klassis matemaatika tunnis veel üle korrata, samas võib see anda ka kindlustunde, et kevadel sai õpilastel kõik kenasti selgeks,“ räägib Püüa ning lisab, et koolide huvi sel sügisel tasemetöödes osaleda on suur.