Linnameeskonna noored võtsid üheksanda võidu

Paide haaras edu mängu 7. minutil. 11- meetri karistuslööki asus lööma Kevor Palumets, kelle palli vastaste väravavaht küll esiti tõrjus, ent esimesena jaole pääsenud Palumets oli täpne, vormistades tabamusega oma hooaja 17 värava. Paide edu ja ühtlasi võiduvärava lõi 11. minutil Kevin Kärp. Kuigi võõrustav meeskond sai kohtumise üleminutitel auvärava, ei piisanud sellest, et saavutada viiki.

Linnameeskonna U21 võistkond on nüüd tabelisse teeninud 22 vooruga 49 punkti, mis annab teise koha. Senistest voorudest on võidetud 16, viiki mängitud korra ning kaotust on tunnistatud viiel korral. Vastastele on löödud 72 väravat, mis on liiga parim tulemus, enda võrgust on palle välja võetud 31.