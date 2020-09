ETV ja EKI keelekillud avavad loodusega seotud rikkalikku sõnavara

Eesti keele loodussõnavara paistab silma oma rikkalikkusega ja eriti huvitavad on loodusega seotud kõnekäänud, metafoorid ja ülekantud tähendused. Kust on aga sõna “loodus” üldse tulnud ja kas selle tänapäevane tähendus on triivinud kaugele endisaegse kirikukeele omast? Kuidas on läinud nii, et meil on õhtuse vereva valgusmängu kohta olemas tegusõna „loojuma“ ja ka eraldi sõna „loojang“? Kas eestlased on olnud loomult suured romantikud?