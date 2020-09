Töö- ja karjäärimess toimub sel aastal virtuaalselt

Teadagi on tänavu aga lood pisut teisiti – kontaktürituste tegemine peidab endas suuri riske, mispärast on mitmed lahendused ja mõtted hoopis internetiruumi kolinud. Nii tuleb ka Töö- ja Karjäärimess sel korral virtuaalselt.

Miks tasub virtuaalmessilt kindlasti läbi astuda?

Töötukassa teenusejuht Livia Laas kinnitab, et virtuaalmess pakub traditsioonilise messiga sisuliselt samaväärseid võimalusi. “Tööandjad rajavad etteantud platvormile oma stendid, boksid ja hakkavad seejärel ennast ning enda pakutavaid võimalusi tutvustama,” märgib Laas ja lisab, et loomulikult leiab messilt infot vabade töökohtade kohta.

Tööandjatega on virtuaalmessil võimalik ka suhelda- nii vestlusakna, telefoni kui ka meili teel – kommunikatsiooniviisid jäävad tööandja enda otsustada. Lisaks ei pea jälgima mitte kõiki Eesti tööandjaid, vaid neid saab ka regiooniti olenevalt maakonnast koondada.

Messil on esindatud hetkel enam kui poolsada tunnustatud ja ihaldusväärset tööandjat ning nimesid tuleb iga päevaga juurde. Näiteks on võimalik tutvuda tööjõudu vahendava Manpower OÜ või tootmistöölisi otsiva Järvekandi Klaasitehase OÜ-ga ja mitmete infotehnoloogiale keskenduvate firmadega.

Avalikust sektorist on kohale tulnud Tallinna Vangla, Tallinna Linnatransport AS, Valga Linnavalitsus, Telia ja paljud teised. “Pakkumisi võib leida seinast-seina ning puudub oht, et töökohad oleksid kuidagi ühekülgsed,” räägib Livia Laas.

Kõikidel osalistel on võimalus lüüa kaasa ka virtuaalsetel karjäärinõustamistel ja seminaridel. Laas toob esile, et tööandjatele on loodud täiesti eraldi seminar ning selle kõrval on veel laiemale huviliste ringile mõeldud seminar, mille üheks vedajaks on tuntud telenägu ja ajakirjanik Urmas Vaino. Karjääriseminaride raames annavad tööturul toimuvast ülevaate asepresident Ülo Kaasik, majandusekspert Ott Pärna ja Toivo Tänavsuu, kes annab ühe isevärki inspiratsiooni-intervjuu.

Lisaks eelpool kirjeldatule toimuvad messil mitmed töötoad - seda nii eesti- kui ka vene keeles. Huvilistele räägitakse, kuidas tööturul toimetada, kuidas muutustega kohaneda ning edukalt töökohale kandideerida. Nippe jagatakse nii Eestis kui ka Euroopas töötamise kohta, kusjuures soovi korral on võimalik minna ka individuaalsele nõustamisele.

Kui tihti leitakse sobiv tööandja?

Laasi sõnul on see pigem harv juhus, kui üldse mitte midagi ei leita. “Mõnel juhul tuleb pakkumisi nii palju, et tuleb lihtsalt hakata valikuid tegema,” naeratab ta.

Tööpakkumiste osakaal sõltub tihti piirkonnast, tööd otsiva inimese töövaldkonnast ning ka sektorist. Loomulikult on natuke keerulisem leida spetsiifilisemaid ja täpsematele nüanssidele keskenduvaid ameteid, aga reeglina saavad messil pakutavad ametikohad kiiresti täis.

Töötukassa Töö ja Karjäärimess toimub 29. septembrist kuni 2. oktoobrini, karjääriseminarid on saadaval otsepildis esimesel päeval ning hiljem järele kuulatavad.