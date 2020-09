Sportlik väljakutse hakkab jõudma lõpusirgele

Türi spordiklubide liidu spordispetsialist Liisa Gritšenko ütles, et kevadest sügiseni on Türi vallas toimunud väga palju erinevaid üritusi ja osalejaid on neil olnud vähemalt 1338. „Palju on neid, kes on vaid mõnel üritusel osalenud, kuid rohkem on neid, kes on järjepidevalt osalenud matkadel või seeriavõistlustel.“