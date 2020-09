Koigi olümpial proovisid õpilased vasarat heita

Imavere põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Taiga Laur ütles, et aladest valisid nad koos Koigi kooli kehalise kasvatuse õpetaja Kert Piirimäega nooremale vanuseastmele staadionijooksu, palliviske ja kaugushüppe. "Need on igati jõukohased alad kõigile lastele. Samas aga eripalgelised ja mitmekülgsust arendavad, sest saab nii joosta, hüpata kui visata," lausus ta.

Vanemale vanuseklassile ehk siis õpilastele VI - IX klassini võttis Laur lisaks kaugushüppele ja staadionijooksule kavva aga hoopis iseäraliku ala – vasaraheite. "Ei need pole rasked raudvasarad nagu klassikalises kergejõustikus, vaid spetsiaalsed lastele mõeldud pehme palliga 350 grammi kaaluvad vasarad, millega pole võimalik ennast ega teisi vigastada. Samas on need aga päris vasarale sedavõrd sarnased, et sobivad heite tehnika õppimiseks hästi," selgitas ta.