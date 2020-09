Teatejooks avab spordinädala

Teatejooks on vabas õhus toimuv lasteüritus, mille eesmärk on innustada noori tundma rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest ning samal ajal pakkudes toetust nendele noortele, kes on liikumisvõime kaotanud. Sündmusest võtavad osa 5.–9. klasside õpilased võistkondadena. Tiimis on kaheksa liiget, iga osaleja läbib 200 kuni 400 meetri pikkuse distantsi. Võitjaid välja ei selgitata, vaid oluline on osavõtt.