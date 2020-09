Aasta spordisõbrale on sporti panustamine loomulik

"Iga ettevõtja teab, et mõnede investeeringutega võib minna paremini, teistega kehvemini. Sporti ja ühiskonda laiemalt panustamine on olnud meie ettevõtmiste loomulik osa algusest peale. Investeering sporti on kindlapeale minek - läbi tervete, teotahteliste ja positiivselt mõtlevate inimeste loob see väärtust nii täna kui homme. Sport pakub nii tegemis- kui vaatamisrõõmu, pakub võimsaid emotsioone ja annab jõudu ka rasketel hetkedel. Sport on ka hea õpetaja – tulemus tuleb ikka ainult järjepideva ja targa töö tulemusena. Samuti tuleb osata nii meeskonnatööd teha, kui konkurentsis ise mehe eest väljas olla," sõnas Verstoni juht.