Selgusid Paide linna aukodaniku tiitli ja vapimärgi saajad

Vello Talviste nimetati Paide linna aukodaniku vääriliseks kui:

Järvamaa pikemaajalisem ja teenekam haridusjuht;

Paide kogukonna haridus- ja spordielu suunaja, toetaja ja eestvedaja.

Koolitöötajad hindavad Talvistet väga kõrgelt tuues välja, et ta alati toetab ja tunnustab õpetajate initsiatiivi enesearendamisel ja õppimisel ning uute ideede elluviimisel. Koolipere edusammud ei jää talle märkamata ning leitakse viis tunnustamiseks. Talviste on ka hinnatud kui aktiivne kogukonnaliige, mille tõestuseks on tema pikaajaline ning tulemusrikas vabatahtlik tegevus, millesse on ta panustanud juba enam kui 40 aastat. Lisaks on Talviste ka teenekas spordiaktivist ja kultuuritoetaja olles Paide Muusika- ja Teatrimaja kolmekordne Tooliklubi liige ning muu hulgas asutanud Paide Maleklubi ja olles Järvamaa Spordiliidu asutamise eestvedajaks.

Vapimärgi saajaid on kaks

Pikaaegne Paide kultuurijuht Ülle Müller on vapimärgi tiitli välja teeninud oma aastatepikkuse südamega tehtud töö eest kultuurielu edendamisel Paides ja Järvamaal.

Müllerit peetakse ka üheks Paide teatri loojaks, sest tema pühendunud ja sihikindel töö oli teatri asutamisel asendamatuks. Ta pani aluse ka Paide kultuurihooaja avamistele, Pärdi muusikaaias toimuvatele kontsertidele ning tema panus on olnud hindamatu ka Arvamusfestivali ja linnaruumieksperimendi EHE ruum korraldusele. Ülle Müller on andnud endast Paide kultuurielu rikastamise nimel väga palju ning tema tegevus ja loodu on innustuseks paljudele kultuuriinimestele ka edaspidi.

Maire Raidvere tunnustatakse vapimärgi tiitliga tema pikaajalise tulemusliku töö eest Järvamaa Haigla õenduse juhtimisel.

Haigla kollektiivi sõnul on Raidvere aktiivne ja haritud spetsialist, kelle tegevusest tulenev kasu on kogukonna elukvaliteedi tõstmisel oluline. Ta on loonud õppimist soodustava töökeskkonna ning välja töötanud hästi toimiva koolitussüsteemi, mis on innustanud paljusid haigla õdesid asuma õppima Tervishoiu Kõrgkooli, mille tulemusel on kõigil osakondade õendusjuhtidel ja enamusel õdedel rakenduslik kõrgharidus. Ka kriisiolukord tõi välja Raidvere parimad omadused, sealhulgas oskuse ja pühendumuse töötada ühtses võimekas meeskonnas.

Linna olulisimad tunnustused antakse üle neljapäeval, 1. oktoobril linna 729. sünnipäevale pühendatud kontsertaktusel Paide kirikus.

Paide linna varasemad aukodanikud 2005 Maria Niglas 2006 Juta Kirss 2007 jäi välja andmata 2008 Ervin Runnel 2009 Arvo Pärt 2010 Toomas Agasild 2011 Rein Rebas 2012 Vilma Okas 2013 Andres Müürsepp 2014 Tõnu Uibopuu 2015 Aivar Mäe 2016 Jaanus Murakas 2017 Andres Jalak 2018 Mihhail Feštšin 2019 Kersti Sarapuu