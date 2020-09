Vahva on Koppeli meelest seegi, et majas on nüüd rohkem värve. «Põrandatele pandud PVC-kate on rõõmsates toonides ja mänguruumi põrandatele on kujundatud juturingid, mille ümber lapsed kogunevad jutte kuulama ja kaasa rääkima,» lausus ta. «Värve on lisatud ka mööbliga, aga seinad on seevastu rahulikud ja heledad, luues avarama mulje.»