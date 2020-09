Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ütles, et kõnealune inimene saabus Ida-Tallinna keskhaiglasse ravile eelmisel nädalal ja tal ei olnud sümptomeid. Pärast COVID-19 testi viidi ta üle Lääne-Tallinna keskhaiglasse. «Nakkusallikat ei ole suudetud seni tuvastada,» sõnas Kingsepp.

Tänase seisuga on testitud 3934 järvalast, kellest 15 on andnud positiivse tulemuse. Järvamaast vähem nakatunuid on Põlva-, Valga- ja Hiiumaal.