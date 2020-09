Tallinna-Tartu maanteele lisandub veelgi tarka tehnoloogiat

SMART E263/E77 on Eesti ja Läti Maanteeametite ühisprojekt, mille käigus rajatakse aastatel 2020–2022 Tallinna–Tartu–Luhamaa–Riia trassile Eesti ja Läti lõikudele erinevaid teeäärse targa tehnoloogia (ITS, Intelligent Transport Systems) lahendusi liikluse juhtimiseks, seireks ning liiklejate teavitamiseks. Projekti eesmärk on muuta liiklust rahvusvahelisel trassil ohutumaks ja sujuvamaks ning saavutada sõiduaja kokkuhoidu.