Paides ja Türil käivitub inimesekesksem hoolekandemudel

Rahastust taotleti koostöös Järva ja Tapa valla ning Paide ja Rakvere linnaga, partneritena on kaasatud AS Järvamaa Haigla, AS Rakvere Haigla, Rakvere Tervisekeskus, OÜ Tapa Perearstid, OÜ Paide Perearstid, OÜ Türi Perearstikeskus ja FIE Enn Sults.

Tänane olukord on selline, et tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemid on teineteisest eraldatud, inimese vaates on süsteem keeruline ning tihti on arusaamatu, kelle poole täpselt abi saamiseks pöörduma peaks. Projektis on võtmeroll erinevatel tasanditel tehtaval võrgustikutööl. Ühelt poolt tehakse võrgustikutööd konkreetsete juhtumitega, selgitatakse välja inimese vajadused, sõnastatakse eesmärgid ning tagatakse erinevate osapoolte koostöös inimesele vajalik abi. Teisalt tehakse ka üksikjuhtumite ülest võrgustikutööd, et selgeks saaks erinevate oluliste osapoolte roll, vastutus ja ülesanded. Oluline on, et tehtaks selged kokkulepped, kuidas inimene kahe süsteemi vahel või ühest süsteemist teise liigub.