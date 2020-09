Rene Martin ütles, et eelmine Eestist püütud rekordiline karpkala kaalus tal 15 kilogrammi ja Lätist on ta kätte saanud 16-kilogrammise "põrsa". "Aga Eesti mõistes polnud see kala nüüd siiski kõige suurem. Tean, et püütud on ka 20 kilogrammi ja veidi enam kaaluvaid karpe," rääkis ta.