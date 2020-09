Tuleb lisa: Töö tõttu Tallinnas viibinud järvalased nakatusid koroonaviirusesse

Rahvastikuregistri andmete kohaselt laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusesse nakatumine tuvastati 20 inimesel. Ida-Virumaale laekus 16 uut positiivset testi tulemust, Järvamaale kaks, Lääne-Virumaale üks, Saaremaale üks ja Valgamaale üks. Kolmel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Juba kolmas haigestunud Esmaspäeval analüüsiti Eestis 2862 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, millest 36 tulemus osutus positiivseks. Üks positiivne test tuli üle hulga aja siis ka Järvamaale. Sellele lisandus täna kaks. Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp ütles, et kõnealune inimene saabus Ida-Tallinna keskhaiglasse ravile eelmisel nädalal ja tal ei olnud sümptomeid. Pärast COVID-19 testi viidi ta üle Lääne-Tallinna keskhaiglasse. «Nakkusallikat ei ole suudetud seni tuvastada,» sõnas Kingsepp.

Harjumaale (16 Tallinna) ööpäevaga lisandunud 20 haigusjuhust 11 juhul on tegemist varasemate haigete lähikontaktsetega. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on hetkel veel täpsustamisel. Järvamaale lisandunud juhtumid on seotud töökontaktiga Tallinnas.

Perioodil 22.-23. september lisandunud haigusjuhtudest oli 27 juhul tegemist varasemate haigestunute kontaktsetega.

Ida-Virumaale laekus 16 uut positiivset testi tulemust, Järvamaale kaks, Lääne-Virumaale üks, Saaremaale üks ja Valgamaale üks. Kolmel juhul puudus positiivse proovi andnul rahvastikuregistris registreeritud elukoht.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel on viis aktiivset kollet, millest Kadrioru sünnipäeva koldega on seotud 26, töökoha koldega kuus, perekonna koldega kuus ja Läänemere Gümnaasiumi koldega 27 inimest (19 õpilast ja kaheksa õpetajat). Ida-Tallinna Keskhaigla koldes on tänahommikuse seisuga 19 nakatunut (15 töötajat ja neli patsienti).

Kokku on seoses koroonaviiruse levikuga terviseameti Põhja regionaalosakonna jälgimisel 1 922 inimest, kellest 247 on haigestunud.

Ida-Virumaale lisandunud 16 uue juhtumi puhul on kuuel juhul tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega, kolmel juhul nakatuti töökohas, kolmel juhul läbi tuttavate ning ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel välja selgitamisel. Lääne-Virumaa uue nakatunu puhul on nakatumise asjaolud on veel välja selgitamisel. Kokku on Ida regioonis viis aktiivset kollet, millest Kohtla-Järve töökoha koldega on seotud seitse, Sillamäe töökoha koldega 12 ja tutvuskonna koldega 30 inimest. Tammiku põhikooli koldes on 11 ning Kohtla-Järve sünnipäeva koldes viis inimest. Ida regionaalosakonna jälgimisel on 831 inimest, kellest on haigestunud 159.

Rahvastiku registri alusel Valgamaale laekunud positiivse tulemuse saanud inimene elab tegelikult Tallinnas ning juhtum on üle antud Põhja regionaalosakonnale. Lõuna regioonis on tänahommikuse seisuga kolm kollet – Võru sünnipäev (22 inimest), Itaalia reisi kolle (üheksa haigestunut) ja matuse kolle (11 inimest). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on koroonaviirusega seoses 187 inimest, kellest 32 on haigestunud.

Saaremaa uus positiivne juhtum on seotud nakatumisega Kohtla-Järvel, Pärnumaa juhtumi puhul toimus nakatumine Väike-Maarja Päästekoolis toimund võistluse käigus. Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 127 inimest, kellest 13 on haigestunud.