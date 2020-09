Eesti inimesed saavad nüüd näha pikemat ja täpsemat mudelprognoosi

„Keskkonnaagentuuri eesmärgiks on edastada võimalikult kvaliteetset ilmaprognoosi, mille eelduseks on parimate ja kaasaegsemate meetodite ning mudelite kasutamine. ECMWF on sõltumatu Euroopa riikide organisatsioon, mille peamiseks ülesandeks on prognoosmudeli abil parima ilmaprognoosi koostamine üle maailma. Uuele alusmudelile üleminek tähendab seda, et kui varasemalt sai Keskkonnaagentuuri ilmateenistuse kodulehel mudeli ilmaprognoosi näha ette kuni 54 tundi, siis ECMWF ilmaprognoosi on võimalik ette vaadata kuni 90 tundi. Lisaks on see ka senisest täpsem, “ kommenteeris uuendust Keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala. Mudelprognoos uueneb iga kuue tunni tagant.

Kuigi uus alusmudel võimaldab saada senisest kvaliteetsemat ilmaprognoosi, mida igaüks saab kodulehelt jälgida, siis tasub meeles pidada, et ka tänapäeva kõige paremad prognoosmudelid ei ole eksimatud ega suuda alati ilmastikunähtuseid väga täpselt määratleda, et kus ja millal midagi juhtuma hakkab. Samas möödunud nädalal Eestit ja Soomet väisanud torm Aila oli ECMWF prognoosmudeli poolt mitu päeva varem ette prognoositud. Ametlikke ilmaennustusi ja -hoiatusi koostavad ning annavad ilmaga toimuvatele protsessidele jätkuvalt seletusi ja tähendusi meie sünoptikud, kelle jaoks on prognoosmudelid oluliseks töövahendiks,“ lisas Ala.

Keskkonnaagentuuri eesmärgiks on edastada võimalikult kvaliteetset ilmaprognoosi, mille eelduseks on parimate ja kaasaegsemate meetodite ning mudelite kasutamine. ECMWF on sõltumatu Euroopa riikide organisatsioon, mille peamiseks ülesandeks on prognoosmudeli abil parima ilmaprognoosi koostamine üle maailma.

Automaatseid ECMWF mudelarvutusel põhinevaid ilmaprognoose saab vaadata aadressidel siit ja sealt!

Keskkonnaagentuuri üheks põhifunktsiooniks põhifunktsiooniks on ilmaprognooside ja -hoiatuste koostamine ning nende edastamise ja kättesaadavuse tagamine. Ilmainfot saavad ilmateenistusest muuhulgas ka lennundus- ja laevandusettevõtted, kelle tegevustes ilm olulist rolli mängib. Lisaks on olulisel kohal koostöö teiste riigiasutustega - nt Päästeametiga, kellele info ilmaolude kohta suureks abiks on. Ilmateenistuses talletatakse ka Eesti ilma ajalugu - vaatlusjaamades mõõdetud ilmaandmed on olulised nii erinevate teadusala uurijatele kui ka politseile või kindlustusfirmadele.