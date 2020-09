Paide raekojas kõneldakse täna linnaruumist

"Kogu maailm linnastub, nii on see ka Eestis. Inimesed, majandus ja teenused koonduvad Tallinnasse ja selle ümber. See ei ole iseenesest halb, kuid Eesti puhul on siin kaks probleemi – suurlinnastumine on toimunud tormakalt ja planeerimatult. Ning teiseks, suurlinnastumine on toimunud maakondade arvelt ehk Eesti kahaneb", sõnab Helen Sooväli-Sepping. „2000. aastal sotsiaalteadlaste poolt osundatud „kaks Eestit" on saanud ruumilise arengu mõttes reaalsuseks."