«No see on küll väga suur üllatus, täitsa uskumatu kohe!» olid Kärneri esimesed sõnad, kui ta kuulis Järva Teatajalt, et on saanud valla esimese vapimärgi. «Kui kuulsin, et vald autasustab kedagi vapimärgiga, siis mõtlesin ka, et kes selle võiks saada, kuid seda, et mind tunnustatakse, ma küll ei osanud arvata.»