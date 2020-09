Paide Hammerbecki põhikool pälvis suure tunnustuse

Tartu Ülikooli liikumislabori ja kümne kooli koostöös 2016. aastal alanud programmi „Liikuma kutsuv kool“ liikmete arv on nelja aastaga enam kui kümnekordistunud. Praegu on programmis 110 liikuma kutsuvat kooli, mis moodustavad viiendiku kõigist Eesti koolidest. Et tunnustada inspireerivaid õpetajaid, koolijuhte, õpilasi, vanemaid ja teisi, kes on edendanud liikuma kutsuvat koolikultuuri, algatas Tartu Ülikooli liikumislabor „Liikuma kutsuva kooli“ aasta tegija konkursi. Konkursile esitati 2020. aasta kevadel üle poolesaja kandidaadi kõikjalt Eestist.