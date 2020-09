Tulevasele Paide päästehoonele otsitakse projekteerijat

Eesmärk on hooned rajada tüüplahendusena (st et võimalikult palju projektseid lahendusi tuleks võtta kasutusele järgmises projektis), arvestades hoones paiknevate Päästeameti ja Politsei- ja Piirivalveameti vajadustega ning lähtudes Riigi Kinnisvara tehnilistest nõuetes. Tüüplahendusele lisaks tuleb iga hoone puhul arvestada samuti kohapealsete reaalsete vajadustega, sh erivõimekusega ja muu päästetehnika eripäraga, et uus hoone oleks võimalikult mugav ja funktsionaalne seal töötama hakkavatele töötajatele.

„Proovime uut lahendust, kus ühe hankega projekteerime mitu sarnast objekti korraga,“ täpsustas Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger. „Loomulikult arvestatakse iga piirkonna eripäradega, aga suures plaanis peaks selline hankimine tooma juurde efektiivsust ning kulude kokkuhoidu. Teiseks oluliseks uuenduseks on see, et hangime ka tööprojekti koostamist. Kui varasemalt on see jäänud ehitaja ülesandeks, siis sellel korral hangime selle ise,“ lisas Mäger.