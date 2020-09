Perearstidel valmis juhend COVID-19 leviku tõkestamiseks viirushooajal

„Meil seisab ees keeruline viirushaiguste hooaeg ning juhend on vajalik seetõttu, et nii avalikkus kui meditsiinitöötajad lähtuksid koroonaviiruse tõkestamisel ühtsetest põhimõtetest,“ selgitas perearstide seltsi juhatuse liige Karmen Joller, lisades, et juhend on valminud koostöös infektsioonhaiguste seltsi ning lastearstide seltsiga ning koostatud vastavalt viimasele tõenduspõhisele teadmisele.

Arst rõhutab, et kui inimene haigestub, peab ta jääma koju ja võtma ühendust oma perearstikeskusega. „Praegu on oluline, et suudaksime ohtlikku haigust kontrolli all hoida ja see saab toimuda vaid meedikute ja mittemeedikute ühiste pingutuste tulemusena,“ rääkis dr Joller.