Järvamaal traktoristina töötav neiu soovib saada ilmateadustajaks

„Seitsmeste uudiste“ uue ilmateadustaja ametikohale kandideeris ligi poolsada inimest, kelle seast valiti stuudiovooru paarkümmend ning veebihääletusele üksteist. „Tänavu oli palju kandidaate, kelle asjalikkus, nutikus, sõbralikkus, hea esinemisoskus, omapära ja innukus positiivselt üllatasid,“ tõdeb TV3 avalike suhete juht Annely Adermann, üks konkursi korraldajatest. „Lõppvooru jõudis üksteist inimest, kes kõik on värvikad isiksused ja kellest paljudel on potentsiaali televisioonis jätkata. Ilmateadustaja ametis on kõige olulisem ilmainfot vahendada, kuid kindlasti on tähtis ka see, kuidas teadustaja seda esitab ning millise meeleolu loob,“ lisab Adermann.