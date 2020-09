Sander Lakiza (20) võiks pikalt rääkida, kui suur osa on motospordis tehnikal ja selle vastupidavusel. Teame ju, et kui Ott Tänakul auto käes ära laguneb, ei saa ta rallit võita. Täpselt samamoodi on motokrossis. Üllatus võib tulla sealt, kust seda oodatagi ei oska. Näiteks sel aastal lendas Lakizal ühe võistluse ajal rattal sadul pealt ja seda lausa kaks korda.