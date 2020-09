Killuke pereajalugu vormus raamatuks

Eestis on vähe peresid, keda poleks puudutanud Teise maailmasõja sündmused. Vähe pole ka neid, kelle peresid poleks puudutanud küüditamine või põgenemine Eestist. Vähe on aga ilmselt neid, kes on läbielamisi üksikasjalikult päevikusse kandnud.