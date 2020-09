Linnavalitsus hoiab teisigi maaomanikke teadmatuses

Vessart ütles, et eelmisel nädalal linnavalitsusse saadetud meilile, milles nad hakkasid maa maksumusest rääkima, pole vastust siiani. «Asja irooniline külg on see, et maa-amet ootab tänase kuupäevaga meie digiallkirjastatud lepinguid katastrikande tegemiseks, nende poolt on kõik tehtud ja valmis,» lausus ta. «Otsustasime, et maa-ameti dokumente meie ei allkirjasta enne, kui linnavalitsusega on summa kokku lepitud.»