Esmakordselt võtavad õpilased mõõtu üleriigilises riigikaitsevõistluses

Priki sõnul on kooli roll õpilaste isamaaliste väärtushoiakute väljakujunemisel märkimisväärne. „Valikainena toetab riigikaitseõpetus gümnaasiumi õppekavas nimetatud ühiskondlike väärtuste ja patriotismi arendamist, et õpilastest kujuneksid eetilised, vastutustundlikud ja aktiivsed kodanikuühiskonna liikmed,“ lisas ta.

„Võistlusega soovime näidata, et riigikaitse on palju enamat kui üksnes metsas roomamine. Kaitsevaldkond vajab analüüsi- ja kriitilise mõtlemise võimega ning iseseisva töö oskusega teravaid pliiatseid. Just neid kompetentse me uue võistlusega õpilastes arendamegi,“ ütles Tamm.